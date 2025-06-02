Alanya'da esnafın depremde çayını alıp koşması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sarsıntı sırasında marketin içinde bazı eşyaların düştüğü de görüldü.

Avsallar Mahallesi'nde bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kasanın olduğu masada çay içerek sohbet etmesi, sarsıntı başlayınca birinin hemen diğerinin ise masadan çayını da alarak koşması yer aldı.

Merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları olan dünkü 4 büyüklüğündeki deprem, ilçede de hissedildi.

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