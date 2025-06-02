Alanya'da esnafın depremde çayını alıp koşması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir esnafın, dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında çayını alarak koşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir esnafın, dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında çayını alarak koşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları olan dünkü 4 büyüklüğündeki deprem, ilçede de hissedildi.
Avsallar Mahallesi'nde bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kasanın olduğu masada çay içerek sohbet etmesi, sarsıntı başlayınca birinin hemen diğerinin ise masadan çayını da alarak koşması yer aldı.
Sarsıntı sırasında marketin içinde bazı eşyaların düştüğü de görüldü.
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