Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.