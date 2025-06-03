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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:13
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.Ç. ve İ.Ç. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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