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        Antalya'da drift yapan sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde drift yapan sürücüye 65 bin 69 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 21:13 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:13
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        Antalya'da drift yapan sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi
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        Antalya’nın Serik ilçesinde drift yapan sürücüye 65 bin 69 lira ceza uygulandı.

        Çandır Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde dün akşam saatlerinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden bir araç jandarmaya ihbar edildi.

        Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyip sürücüyü tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından sürücü yakalandı.

        Drift yaptığı gerekçesiyle 65 bin 69 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Öte yandan araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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