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        Antalya ile Manisa arasında "altyapı" işbirliği

        Antalya'da uygulanan Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi'nin Manisa'da da kullanılması için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek arasında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:17
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        Antalya ile Manisa arasında "altyapı" işbirliği
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        Antalya'da uygulanan Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi'nin Manisa'da da kullanılması için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek arasında protokol imzalandı.

        Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Aldaş Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ALDAŞ AŞ) Teknoloji Ofisi tarafından geliştirilen sistemin, Manisa Büyükşehir Belediyesince de kullanılması amacıyla ASAT Genel Müdürlüğü'nde imza töreni düzenlendi.

        Başkan Böcek, törende yaptığı konuşmada, ALDAŞ'ın Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde nitelikli bir yazılım ekibi kurarak ASAT'ın tüm bileşenlerini ayrıntılı analiz ettiğini ve süreçleri yeniden yapılandırdığını belirtti.

        Yazılımın tamamen kuruma ait olduğunu ve geliştirme sürecinin belediyenin mühendisleri tarafından yürütüldüğünü dile getiren Böcek, şunları söyledi:

        "Altyapı Bilgi Yönetim Sistemini oluşturan yazılımlar, kentin artan ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmiş ve modern teknolojik altyapı ile hazırlanmıştır. Tüm veriler sisteme anında yansımakta ve merkezden canlı olarak izlenebilmektedir. İçme suyu ve atıksu hizmetleri veriye dayalı olarak takip edilmekte, su kayıp kaçaklarıyla mücadelede büyük katkı sağlamaktadır. Arızanın konumu, o noktaya gönderilen araç, aracı kullanan personel, harcanan süre ve kullanılan malzemeye kadar tüm süreç kayıt altında tutulmaktadır."

        Başkan Böcek, Antalya'da kullanılan bu sistemin Manisa'da da kullanılması için işbirliği protokolünü gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Bu protokol ile sadece bir yazılımı değil, ortak aklı ve dayanışmayı, yerel yönetimler arasındaki örnek işbirliğini ortaya koyduklarını anlatan Böcek, "Bu işbirliğimiz sayesinde hem zaman hem de kaynak açısından verimli bir çözüm elde ediyoruz. Ayrıca dışa bağımlı olmayan, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş bir sistemi kullanmak, bizler için bir kamu sorumluluğu niteliği taşımaktadır." diye konuştu.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek de Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi'nin hem kamu kaynaklarını kullanmakta hem de hizmetin bir an önce ulaşabilmesi açısından önemli proje olduğunu söyledi.

        Sistemin Manisa'da da uygulanabilmesi için yaklaşık 5 aydır belediyeler arasında görüşmelerin yapıldığını dile getiren Zeyrek, "Suyu kaynağından çıktıktan sonra evlerimize ulaşıncaya kadar her adımın tek tek izlendiği, oluşabilecek sorunların en doğru şekilde çözümlendiği sistemin bize daha uygun olduğuna karar verdik." dedi.

        Konuşmaların ardından Böcek ve Zeyrek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı arasında protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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