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        Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:12
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        Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması için ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.

        Toplam 22 timin katıldığı uygulamalarda, 4 aranan kişi, 15 kullanımlık uyuşturucu, 1 çalıntı motosiklet, 25 şase numarası kazınmış motosiklet, 85 tescilsiz motosiklet, 1 sahte ehliyet, 6 hacizli yakalamalı araç, 3 abartı egzoz ele geçirildi, 145 motosiklet trafikten men edildi.

        Ayrıca uygulamalarda 2 bin 100 kişi ve 950 araç denetlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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