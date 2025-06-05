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        Akseki Etnografya Müzesi yabancı turistlerin de rotasında

        AYŞE YILDIZ/VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'nın Akseki ilçesinde 1800'lü yıllarda kalabalık ailelerin oturduğu üç katlı konaktan dönüştürülen Etnografya Müzesi yabancı turistlerin de rotasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:26
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        Akseki Etnografya Müzesi yabancı turistlerin de rotasında
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        AYŞE YILDIZ/VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'nın Akseki ilçesinde 1800'lü yıllarda kalabalık ailelerin oturduğu üç katlı konaktan dönüştürülen Etnografya Müzesi yabancı turistlerin de rotasında yer alıyor.

        Akseki'de tarihi "düğmeli ev" tekniğiyle yapılan üç katlı, 9 odası bulunan ve geçmişte birkaç ailenin birlikte yaşadığı konak, 2012'de restore edildi.

        İlçenin simgelerinden olan konak, teşhir ve tanzimi yapılarak 2016'dan bu yana "Akseki Etnografya Müzesi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi ziyaret edenler, hem tarihi yolculuğa çıkıyor hem de bölgenin kültürünü, tarım ürün ve aletlerini, geçmişteki kalabalık aile yaşamını görme imkanı buluyor.

        Müze yerli ziyaretçilerin yanı sıra özellikle son yıllarda kültür turizmi kapsamında yabancıların da dikkatini çekti. Tatil için Antalya'ya gelen yabancı turistler, rotasına ekleyerek "Akseki Etnografya Müzesi"ni de ziyaret ediyor. Müzeye, öğrenci ve turist grupları tarafından da turlar düzenleniyor.

        - "Aile kültürünü en iyi şekilde yansıtan bir konak"

        Müzenin sorumlusu Sevim Ün, AA muhabirine, 1800'lü yılların zengin ve kalabalık ailelerinin yaşadığı tarihi konağın her odasında banyo, ocak, yüklüklerin yer aldığını söyledi.

        Kalabalık ailelerin kızıyla oğluyla geliniyle aynı konakta yaşadığını anlatan Ün, "Eğer oda sayısından çok çocuk sayısı varsa evin büyük oğlu evi terk ederek, kardeşine yer açmış. Anne babayla herkes aynı süreci yaşamış. Onun için günümüzün problemi, 'Bebeklere ve yaşlanan anne babaya kim bakacak?' sorunu hiç olmamış. Aile kültürünü en iyi şekilde yansıtan bir konak." diye konuştu.

        Ün, artık bulunmayan eski eşyalardan közde kahve kültürüne, közü harlamak için kullanılan körüklerden seyahatlerde kullanılan 200 yıllık kömürlü ütüye, 100 yıllık ekşi erik pestiline kadar 3 binin üzerinde objenin müzede sergilendiğini ifade etti.

        Türkiye'nin farklı illerinden müzeye turların düzenlendiğini belirten Ün, "Müzemize akın akın ziyaretçi geliyor. Müzeyi gezenler kendisine ait bir şey bulabiliyor. Burası yaşanmışlığı anlatan bir müze. Ziyaretçiler şaşırarak, 'Burada konaklayabilir miyiz?' diye soruyorlar. Açıldığından şu ana kadar 10 binin üzerinde ziyaretçi geldi." dedi.

        - Ziyaretçiler müzeden memnun

        Müzenin ziyaretçilerinden Renata Krol, Polonya'dan tatil için geldiğini, müzeyi duyunca ziyaret etmek istediğini söyledi.

        Konaktan dönüştürülen müzeyi beğendiğini anlatan Krol, "Burası çok ilginç bir yer. Böyle bir Türk evine ilk gelişim, burada çok ilginç şeyler gördüm. Böyle bir yerin olması çok değerli. İlginç halılar, ahşap ve işlemeli kapılar var, hoşuma gitti." diye konuştu.

        Jan Ziölkowski ise müzeden etkilendiğini, tekrar gelmek istediğini ifade ederek, "En çok müzenin salonunu beğendim, güzel zaman geçirdik." ifadesini kullandı.

        Yabancı rehberlerden Anastazja Kurovich, Antalya, Alanya ve Side turlarının yanı sıra son yıllarda kültür gezilerinin de rağbet gördüğünü anlattı.

        Müzeyi grubun beğendiğini, objeleri hayranlıkla incelediğini anlatan Kurovich, "Tarihi mekanın atmosferi çok güzel. Özen gösterilen bir alan, çok daha ilgi görecektir." dedi.

        Rehberlerden Özgür Çelikkol da grupla Alanya'dan geldiklerini, kültürün korunarak gelecek nesillere aktarılmasının turizme de katkı sunduğunu dile getirdi.

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