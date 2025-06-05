Dalışseverlerin gözdesi Kaş'ta su altı temizliği yapıldı

Türkiye'nin önemli dalış rotaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gerçekleştirilen deniz temizliğinde, cep telefonu, plastik sandalye, tabak, çatal, şapka, cam ve plastik şişe gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu ve Kaş Sualtı Derneği ekibi tarafından yaz sezonu başlamadan limanda geleneksel su altı temizliği gerçekleştirildi.

TSSF Çevre Kurulu Üyesi Özgür Dara ve Kaş Sualtı Derneği Dalış Eğitmeni Erhan Onat'ın koordinesinde gerçekleştirilen temizlik çalışması, Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Limandan dalan ekip, aralarında cep telefonu, plastik sandalye, tabak, çatal, şapka, demir parçası, cam ve plastik şişe gibi çok sayıda atığı toplayarak karaya çıkardı.

Özgür Dara, AA muhabirine, Kaş bölgesinin eşsiz güzelliğe ve temiz denize sahip olduğunu söyledi.

Gerek insan kaynaklı gerekse doğa unsurları nedeniyle istenmeyen görüntülerin yaşanabildiğini ifade eden Dara, "Her sene sezon öncesinde temizlik faaliyeti yapıyoruz ve denizimizi temiz tutmaya çalışıyoruz." dedi.