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        Kumluca Belediye meclisi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Kumluca Belediye meclisi, haziran ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:54
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        Kumluca Belediye meclisi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Kumluca Belediye meclisi, haziran ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında Kumluca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, 23 meclis üyesi katıldı.

        Toplantıda, belediyeye ait Sarnıçtepe Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin SGK'ya olan birikmiş prim borçlarına karşılık belediyeye ait taşınmazların SGK'ya devri ve Beykonak Mahallesi 198 ada 6 parselde belediyeye ait 13 bin 309 metrekare taşınmazın satış talepleri görüşüldü.

        Görüşülen gündem maddeleri oy çokluğuyla reddedildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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