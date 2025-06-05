Kumluca Belediye meclisi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda, belediyeye ait Sarnıçtepe Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin SGK'ya olan birikmiş prim borçlarına karşılık belediyeye ait taşınmazların SGK'ya devri ve Beykonak Mahallesi 198 ada 6 parselde belediyeye ait 13 bin 309 metrekare taşınmazın satış talepleri görüşüldü.

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