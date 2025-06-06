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        Antalya'da yıllardır aynı geleneği yaşatan mahalle sakinleri cami avlusundaki çocuklara şeker dağıttı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıllardır devam eden çocuklara şeker dağıtma geleneği, Kurban Bayramı'nda da sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:04
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        Antalya'da yıllardır aynı geleneği yaşatan mahalle sakinleri cami avlusundaki çocuklara şeker dağıttı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıllardır devam eden çocuklara şeker dağıtma geleneği, Kurban Bayramı'nda da sürdürüldü.

        İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Belen Mahallesi'nin sakinleri, bayram namazı için camiye çocuklarıyla geldi.

        Namaz çıkışı bayramlaşan cemaat, aldıkları şekerleri cami bahçesindeki brandaların üzerine dökerek karıştırdı.

        Daire şeklinde sıralanan çocuklara şekerler eşit şekilde dağıtıldı. Şeker dağıtımından sonra imam tarafından "Amin" duası edildi.

        Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Ali Altekin, çocukluğundan bu yana her bayram toplu dua ve çocuklara şeker dağıtma etkinliğinin devam ettiğini söyledi.

        Bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğünü dile getiren Altekin, "Bayram namazları sonrası "Amin" duası ve çocuklara şeker dağıtma, köyümüzün, mahallemizin çok eski bir geleneği. Benim çocukluğumdan bu yana devam ediyor, bizler de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Her bayram çok uzaklarda da mahalle sakinlerimiz köyümüze çocuklarıyla gelirler, bu güzel geleneği yaşarlar." diye konuştu.

        Altekin, benzer geleneklerin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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