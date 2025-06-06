Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 3 hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 3 hastaya nakledildi.

        Kepez Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki 2 çocuk babası M.C'nin ailesi, organ bağışında bulundu.

        M.C.'nin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, Antalya Bölge Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 3 hastaya nakledildi.

        Nakillerle 3 hasta, Kurban Bayramı öncesi yeniden hayata tutundu.

        Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ramazan Gürkan, yaptığı açıklamada, organ bağışının bir canın diğerine bıraktığı en anlamlı miras olduğunu belirtti.

        Hayatını kaybeden kişinin geride 3 kişiye yaşama umudu verdiğini ifade eden Gürkan, toplumda organ bağışı bilincinin artması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları

        Benzer Haberler

        Antalya'da kurban kesim manzaraları; çocuklar da izledi
        Antalya'da kurban kesim manzaraları; çocuklar da izledi
        Yenilebilir çiçekler, lüks restoranların menülerini süslüyor
        Yenilebilir çiçekler, lüks restoranların menülerini süslüyor
        Antalya'da geleneksel yöntemlerle sedir katran yağı üretiliyor
        Antalya'da geleneksel yöntemlerle sedir katran yağı üretiliyor
        Yaşam parkında ramazanda doğan 'Şeker, bu bayram ziyaretçilerini bekliyor
        Yaşam parkında ramazanda doğan 'Şeker, bu bayram ziyaretçilerini bekliyor
        'Kurban etini hemen poşetlemeyin'
        'Kurban etini hemen poşetlemeyin'
        Antalya'da yıllardır aynı geleneği yaşatan mahalle sakinleri cami avlusunda...
        Antalya'da yıllardır aynı geleneği yaşatan mahalle sakinleri cami avlusunda...