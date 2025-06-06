Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu
Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 3 hastaya nakledildi.
Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 3 hastaya nakledildi.
Kepez Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki 2 çocuk babası M.C'nin ailesi, organ bağışında bulundu.
M.C.'nin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, Antalya Bölge Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 3 hastaya nakledildi.
Nakillerle 3 hasta, Kurban Bayramı öncesi yeniden hayata tutundu.
Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ramazan Gürkan, yaptığı açıklamada, organ bağışının bir canın diğerine bıraktığı en anlamlı miras olduğunu belirtti.
Hayatını kaybeden kişinin geride 3 kişiye yaşama umudu verdiğini ifade eden Gürkan, toplumda organ bağışı bilincinin artması temennisinde bulundu.
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