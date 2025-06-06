Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ramazan Gürkan, yaptığı açıklamada, organ bağışının bir canın diğerine bıraktığı en anlamlı miras olduğunu belirtti.

Kepez Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki 2 çocuk babası M.C'nin ailesi, organ bağışında bulundu.

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