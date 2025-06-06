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        Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor

        Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:58
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        Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor
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        Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı ve Lara plajlarında serinlemeyi tercih etti.

        Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

        Sahile gelenlerden bazıları yüzüp, güneşlenirken bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi seçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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