Antalya'da halk otobüsü ile panelvanın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, halk otobüsü şoförü ile panelvanda sıkışan iki Iraklı turist yolcu yaralandı.

Kazada panelvan yol kenarında bulunan bir sitenin duvarına, halk otobüsü ise yine aynı sitenin önünde park halindeki bir araca çarparak durabildi.

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