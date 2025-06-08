Antalya'da balık tutmak için ırmağa giren genç öldü

Ekipler ırmakta kaybolan Gültekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Yapılan aramada düştüğü yerden 1 kilometre uzakta Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Su altı Arama Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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