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        Antalya'da balık tutmak için ırmağa giren genç öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde balık tutmak için girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:19
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        Antalya'da balık tutmak için ırmağa giren genç öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde balık tutmak için girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti.

        Muhammet Gültekin (37), balık tutmak için girdiği Sarıabalı Mahallesi'ndeki Köprüçay ırmağında kayalıklarda dengesini kaybederek düştü.

        Akıntıya kapılan Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine Jandarma Su altı Arama Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ırmakta kaybolan Gültekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Yapılan aramada düştüğü yerden 1 kilometre uzakta Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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