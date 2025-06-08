Antalya'da denizde yüzerken fenalaşan kişi kurtarıldı

Burada kendine gelen Özarbey, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deniz polisi tarafından bota alınarak Kaleiçi Deniz Polis Şubesi'ne getirilen Özarbey'e sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

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