Antalya'da 11. Uluslararası Güneşin Evi Türkiye Festivali düzenlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'inci Uluslararası Güneşin Evi Türkiye Festivali gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesinin desteğiyle, Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (FİLİZ), Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda düzenlenen festivalde Gürcistan'dan 260 kişilik "Saukune" dans grubu, geleneksel kıyafetleriyle sahne aldı.

Yaklaşık iki saat süren gösteride dansçılar, performanslarıyla izleyicilerin eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, festivalin açılışında sanata ve sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen festivale ilginin yoğun olduğunu belirten Baytekin, "Seyirciler, hem sanata hem de turizme büyük katkı sağlıyor. Gürcistan'dan gelen 260 kişilik dans grubunu ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Etap halinde düzenlenen festival, 5 Ağustos'ta tamamlanacak.