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        Antalya'da otobüste başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Antalya'da seyir halindeki otobüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:43 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:43
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        Antalya'da otobüste başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Antalya'da seyir halindeki otobüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde hareket halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede otobüsü saran alevler ormana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

        Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda otobüsteki ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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