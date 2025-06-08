Antalya'da otobüste başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde hareket halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede otobüsü saran alevler ormana da sıçradı.

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