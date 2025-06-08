Antalya'da otobüste başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Antalya'da seyir halindeki otobüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Antalya'da seyir halindeki otobüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde hareket halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede otobüsü saran alevler ormana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda otobüsteki ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
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