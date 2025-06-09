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        İkiz aslan yavruları "Osimhen" ve "Ciro" yaşam parkının maskotu oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Berkem Aslan Diyarı'nda dünyaya gelen "Osimhen" ve "Ciro" adı verilen ikiz aslan yavruları, ziyaretçi sayısını arttırdığı yaşam parkının maskotu haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:09
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        İkiz aslan yavruları "Osimhen" ve "Ciro" yaşam parkının maskotu oldu
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Berkem Aslan Diyarı'nda dünyaya gelen "Osimhen" ve "Ciro" adı verilen ikiz aslan yavruları, ziyaretçi sayısını arttırdığı yaşam parkının maskotu haline geldi.

        Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı aslanların yanı sıra kaplan, ayı, maymun ve sürüngenlerle kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında bu yıl bir aslanın ikiz, ayının da üçüz yavrusu dünyaya geldi.

        Bir süre gözetim altında tutulan yavrular, hastalık riskinin azalmasıyla ziyaretçilerle buluşturuldu.

        Yaşam parkı görevlilerinin daha önce "Simba" ve "Nala" adını verdikleri aslan yavrularına ziyaretçilerin yönlendirmesiyle golcü futbolcu "Osimhen" ve Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in oğlu "Ciro"nun adı verildi.

        Sevimli hareketleriyle yaşam parkının adeta maskotu haline gelen 3 aylık yavrularla fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu alanda uzun süre vakit geçiriyor.

        Meyve ve mamayla beslenen üçüz ayı yavruları da özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        - "Herkes aslan yavrularını çok sevdi"

        Aslan yavrularının bakımını üstlenen İsmail Aydın, 4 yıldır yaşam parkında görev yaptığını söyledi.

        Yaşam parkında 26 aslanın bulunduğunu belirten Aydın, özellikle aslanların ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiğini anlattı.

        Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından aslan parkına ilginin arttığını ifade eden Aydın, "İkiz aslan yavrularına önce 'Simba' ve 'Nala' ismini koymuştuk. Gelen ziyaretçilerimiz 'Ciro' ve 'Osimhen' olarak seslenmeye başladı. Bizim de hoşumuza gitti. Bu şekilde tanındılar. Herkes aslan yavrularını çok sevdi. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğu hem de Ciro ve Osimhen'i görmek isteyenler nedeniyle ziyaretçi sayımız arttı." dedi.

        Aydın, üçüz ayı yavrularının da sevimli hareketleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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