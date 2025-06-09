İkiz aslan yavruları "Osimhen" ve "Ciro" yaşam parkının maskotu oldu

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Berkem Aslan Diyarı'nda dünyaya gelen "Osimhen" ve "Ciro" adı verilen ikiz aslan yavruları, ziyaretçi sayısını arttırdığı yaşam parkının maskotu haline geldi.

Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı aslanların yanı sıra kaplan, ayı, maymun ve sürüngenlerle kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında bu yıl bir aslanın ikiz, ayının da üçüz yavrusu dünyaya geldi.

Bir süre gözetim altında tutulan yavrular, hastalık riskinin azalmasıyla ziyaretçilerle buluşturuldu.

Yaşam parkı görevlilerinin daha önce "Simba" ve "Nala" adını verdikleri aslan yavrularına ziyaretçilerin yönlendirmesiyle golcü futbolcu "Osimhen" ve Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in oğlu "Ciro"nun adı verildi.

Sevimli hareketleriyle yaşam parkının adeta maskotu haline gelen 3 aylık yavrularla fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu alanda uzun süre vakit geçiriyor.