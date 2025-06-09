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        Trafik kazasında hayatını kaybeden üniversiteli genç Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

        Antalya-Kemer karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mustafa Karakoç, memleketi Isparta'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 21:58 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:58
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden üniversiteli genç Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Antalya-Kemer karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mustafa Karakoç, memleketi Isparta'da defnedildi.

        Karakoç'un cenazesi, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak Isparta’ya getirildi. Gülistan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Gülistan Cami'sine getirilen cenaze, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde merkez Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze töreninde Karakoç'un ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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