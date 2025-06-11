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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı başladı

        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı, Türkiye-Yeni Zelanda karşılaşmasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:38
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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı başladı
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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı, Türkiye-Yeni Zelanda karşılaşmasıyla başladı.

        Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ilk gün açılış maçında kadınlarda Türkiye ile Zelanda karşı karşıya geldi.

        Turnuvanın ön eleme maçında milli oyuncular Su Simdim-Merve Nezir ikilisinden oluşan Türkiye, Yeni Zelanda'dan Shaunna Polley-Oliva Macdonald çiftiyle karşılaştı.

        Türkiye, Yeni Zelanda karşısında 21-12 ve 21-9'luk setlerle maçı 2-0 kaybetti.

        29 ülkeden 112 takım ve 224 sporcunun katıldığı organizasyonda, ön elemeleri geçen 8 erkek ve 8 kadın takım ana tabloda mücadele etme hakkı kazanacak. Ana tabloda ise kadınlarda ve erkeklerde 32'şer ekip yer alacak.

        Turnuvada 14 Haziran'da çeyrek final ve yarı final, 15 Haziran'da ise final maçları yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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