Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı başladı

Turnuvada 14 Haziran'da çeyrek final ve yarı final, 15 Haziran'da ise final maçları yapılacak.

29 ülkeden 112 takım ve 224 sporcunun katıldığı organizasyonda, ön elemeleri geçen 8 erkek ve 8 kadın takım ana tabloda mücadele etme hakkı kazanacak. Ana tabloda ise kadınlarda ve erkeklerde 32'şer ekip yer alacak.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ilk gün açılış maçında kadınlarda Türkiye ile Zelanda karşı karşıya geldi.

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