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        Finike'de şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşiye katıldı

        Antalya'nın Finike ilçesinde, şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:48
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        Finike'de şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşiye katıldı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde, şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşi yaptı.

        Finike Kaymakamlığı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Nurullah Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Nurullah Genç ile Söyleşi ve Şiir Dinletisi" konulu programa katıldı.

        Liman içi etkinlik alanında gerçekleştirilen söyleşiye, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Cumhuriyet Savcısı Sabah Çelik, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, daire amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Bayar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Yoğun ilgi gören söyleşinin ardından emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Çelik, Nurullah Genç'e resim sanatçısı Mahmut Dündar tarafından yapılan portresini hediye etti.

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