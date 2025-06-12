Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bağışlanan böbrekle çifte bayramı yaşadı

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da yaklaşık üç yıldır diyalize giren kadın, Kurban Bayramı'nın ilk günü nakledilen böbrekle çifte bayram yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağışlanan böbrekle çifte bayramı yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da yaklaşık üç yıldır diyalize giren kadın, Kurban Bayramı'nın ilk günü nakledilen böbrekle çifte bayram yaşadı.

        Muratpaşa ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi 40 yaşındaki Nihal Fural'a hipertansiyon şikayetiyle başvurduğu hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Bir süre tedavi gören Fural, yaklaşık üç yıl önce diyalize girmeye başladı. Haftanın üç günü dörder saat diyalize girerek yaşamını sürdüren Fural'a "son dönem hastası" olarak ifade edilen süreçte nakil olması önerildi.

        Antalya'da Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Fural'ın, Kurban Bayramı'nın ilk günü diyalize gitmeyi düşünürken gece saatlerinde çalan telefonla hayatı değişti.

        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbreği, Organ Nakli Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve Dahili Bilimler Koordinatörü nefroloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya'nın başkanlığındaki ekip tarafından Fural'a nakledildi.

        Yeniden sağlığına kavuşan Fural, AA muhabirine, böbrek hastalığının insanın yaşamını çok etkilediğini ancak her zaman bir gün nakil olacağını hayal ettiğini söyledi.

        Umudunu inancını hiç kaybetmediğini anlatan Fural, "Diyalize girerek bir yere bağımlı olmak çok zordu. Bir gün kadavradan organ çıkacağına inanıyordum. Arife gecesi beni aradılar, yarım saat içinde hastaneye gelmem söyledi. Hızlıca geldim, dört hastaydık bana uyumlu çıktı. Bayramda organ çıkması o kadar mucize ki anlatamam, çocuklarımla gerçek bayramı yaşadım. Umut, yaşamak çok güzel. Organ bekleyen kimse umudunu kaybetmesin." diye konuştu.

        - "Hasta için yeni hayat demekti"

        Prof. Dr. Aydınlı da 2003'ten bu yana cerrahi operasyonlar yaptığını, bunun yüzde 90'ının da organ nakli olduğunu anlattı.

        Organ nakli cerrahlarının genelde sosyal hayatının olmadığını dile getiren Aydınlı, şunları kaydetti:

        "Bayram, yılbaşı, kendimizin ya da çocuğumuzun doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi günleri çok kutlayamıyoruz. Çünkü her an organ bağışı çıkma ve bizim ameliyata gitme ihtimalimiz oluyor. Bu da onlardan biriydi. Arife günü gece boyunca organların çıkarılması, getirilmesi, dokulara en uygun hastanın seçilmesi işlemlerini yaptık. Bayram sabahı da organ nakli ameliyatımıza başladık, öğleyin bitti. Bizim için yaptığımız binlerce ameliyattan biriydi ama hasta için yeni hayat demekti."

        Prof. Dr. Çetinkaya ise kasım ayında kadavradan bağış listesine alınan hastaya bayramın ilk günü tüm ekibin yoğun çalışmasıyla nakil yaptıklarını söyledi.

        Ameliyatın başarılı geçtiğini, böbreğin çalıştığını ve hastanın diyalizden kurtulduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Hastamız için çifte bayram oldu. Organ bekleyen 100 bine yakın hasta var. Bunların bir an önce organ nakline kavuşması için bağışlar çok kıymetli." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama

        Benzer Haberler

        Antalya'da ormanlara zarar veren Akdeniz çam kabuk böceğiyle mücadele edili...
        Antalya'da ormanlara zarar veren Akdeniz çam kabuk böceğiyle mücadele edili...
        Mısırda kuraklığa dayanıklı tür ıslahında başarı
        Mısırda kuraklığa dayanıklı tür ıslahında başarı
        Bankta oturan kişiyi dövüp, parasını gasbetti
        Bankta oturan kişiyi dövüp, parasını gasbetti
        Duşa kabin camı patladı, emekli akademisyen yaralandı
        Duşa kabin camı patladı, emekli akademisyen yaralandı
        AK Parti heyetinden KUTBO'ya ziyaret
        AK Parti heyetinden KUTBO'ya ziyaret
        Tansiyon hastalarının yarısı hasta olduğundan habersiz
        Tansiyon hastalarının yarısı hasta olduğundan habersiz