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        Alanya'da otelde fenalaşan İngiliz turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve kaldığı otelde fenalaşan İngiliz turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:59
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        Alanya'da otelde fenalaşan İngiliz turist kaldırıldığı hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve kaldığı otelde fenalaşan İngiliz turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan İngiltere uyruklu David Nicholas Phelan (41) odasında rahatsızlandı.

        Personelin ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Phelan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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