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        Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:43
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        Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Öğrencileri tebrik eden Özkan, şunları kaydetti:

        "Bugün emeklerinizin karşılığını almak ve insanlığa hizmet yolunda ilk adımınızı atıyorsunuz. Bir hekim olarak çok iyi biliyorum ki, hayatı kurtaran, sağlığı iyileştiren sadece tıbbi müdahale değil, o müdahaleye yüreğini katan kişinin vicdanı, özverisidir. Hemşirelik de bu özverili ve kutsal mesleklerin başında geliyor. Unutmayın, bir hemşirenin dokunuşu bazen en pahalı ilaçtan bile değerlidir. Yolunuz açık, vicdanınız rehberiniz, umudunuz daim olsun."

        Öğrencilere bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağda yaşadıklarını aktaran Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin aldığı güçlü eğitimle yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında görev yapabilecek donanıma sahip olduğunu vurguladı.

        Öğrencilere sürekli kendilerini geliştirmeleri yönünde önerilerde bulunan Özkan, bilimden şaşmamalarını, araştırmaya, üretime daima katkıda bulunmalarını tavsiye etti.

        Konuşmaların ardından Özkan ve beraberindeki protokol üyeleri, mezunlara başarı belgelerini verdi.

        Mezunların kep fırlatmasıyla sona eren törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Yangın, dekan yardımcıları Prof. Dr. Öznur Körükcü, Doç. Dr. Ayşe Meydanlıoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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