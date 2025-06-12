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        Özbekistan-Gazipaşa charter uçuşları başladı

        Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 158 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:05
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        Özbekistan-Gazipaşa charter uçuşları başladı
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        Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 158 yolcu geldi.

        Özbekistan Havayolları tarafından Taşkent'ten Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için Asialuxe Travel tarafından havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

        Hava yolunun Özbekistan merkezli tek yetkili tur operatörü Asialuxe Travel, Antalya, Bodrum ve Dalaman'dan sonra Alanya-Gaziapaşa destinasyonu açtı.

        Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapan uçakla 158 yolcu geldi. Uçaklardan inen turistlere protokol üyeleri çiçek verdi.

        İlk inen uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

        Haftada bir gün gerçekleşecek uçuşlar, ekim ayına kadar sürecek.

        Törene, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Asialuxe Travel Yönetim Kurulu Başkanı Davron Akhmedov, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ile havalimanı yöneticileri katıldı.

        Korkutata, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşkent'ten Gaziapaşa'ya ilk uçuşun gerçekleştiğini söyledi.

        Bu uçuşla destinasyon sayısının 16'ya çıktığını belirten Korkutata, "Gazipaşa'da 16 ülkeden 25 noktaya uçuşlar mevcut. 1,5 milyon kapasiteli havalimanımızın kapasitesinin yüzde 90'ına ulaşmış durumdayız." dedi.

        Özbek vatandaşlarını çiçeklerle karşıladıklarını hatırlatan Korkutata, Özbekistan'dan haftada 1 uçuş gerçekleştirileceğini aktardı.

        Korkutata, "Geçen hafta Kazakistan'dan da uçuş gerçekleşmişti. Havalimanımız sürekli büyüyor. Artan turizm ile yolcu sayımız da artıyor. Talep arttıkça uçuş sayısı da artıyor. Böylece de kapasite artışı planı ortaya çıkıyor. Bakanlığımızın havaalanını büyütme planı var. Kapasite geliştikçe hava şirketleri ve destinasyon sayıları artacaktır." diye konuştu.

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