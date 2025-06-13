Antalya'da Meslek Liseleri Lansmanı düzenlendi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Mesleğim Geleceğim Projesi" kapsamında Meslek Liseleri Lansmanı düzenlendi.

Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte 11 meslek lisesi, yürüttükleri projeleri sergileme fırsatı buldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, meslek liselerinin güçlenmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Daha önce meslek lisesi mezunları ile sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlik düzenlediklerini anlatan Şahin, "Meslek liselerini güçlü kılmak, Türkiye'nin geleceğini güçlü kılmak anlamına geliyor. Biz, Antalya'da bunun için gerçekten gayret sarf ediyoruz." dedi.

Ortaokul öğrencilerini ve velilerini etkinlikte ağırladıklarını belirten Şahin, etkinlik sayesinde ailelerin meslek liseleri bölümlerini, alanlarını ve uygulamalarını yakından görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Şahin, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarına katkı sunduğunu vurgulayarak, meslek liselerine ilgiyi ve niteliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.