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        Antalya'da "Engelsiz Plaj" yaza hazırlanıyor

        Engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı'nda son hazırlıklar yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:02
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        Antalya'da "Engelsiz Plaj" yaza hazırlanıyor
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        Engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı’nda son hazırlıklar yapılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engeli olan vatandaşların konforu düşünülerek yapılan “Engelsiz Plajlar”, bu yaz da binlerce ziyaretçiyi denizle buluşturacak.

        Geçen yıl 44 bin kişiye hizmet veren Konyaaltı Sahili’ndeki plaj, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bakım ve onarımı yapılarak engelli bireylerin kullanabileceği hale getiriliyor.

        Bu kapsamda engelli bireylerin denize ulaşımını sağlayacak yatay asansör sistemi de yenileniyor.

        Tüm yaş grubundaki engelli bireylerin faydalandığı plajda çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yaz sezonuyla birlikte hizmete açılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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