Dağcı baba sırt çantasında taşıdığı engelli oğluyla sarp arazilerde yürüyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da engelli oğluna doğada yürüyüş yapmanın iyi geldiğini fark eden Serhat Erten, sırt çantasına uyku tulumu, çadır yerine oğlunu yerleştirip, dağlara tırmanıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce dünyaya gelen Toprak Akif Erten'in 5 aylıkken gelişiminde yavaşlama olduğunu fark eden annesi Dilek Erten, bir süre oğlunun davranışlarını takibe aldı. Gelişiminde bir düzelme olmayınca minik Toprak'ı Antalya ve Ankara'daki farklı doktorlara götüren aile, zorlu bir süreç yaşadı.

Beynin, hareketi, dengeyi ve duruşu kontrol eden kısımlarında hasar veya anormal gelişim sonucu ortaya çıkan bir hareket bozukluğu olarak nitelendirilen serebral palsi teşhisi konulan Toprak'a bir yandan ilaç bir yandan da eğitim tedavileri uygulanmaya başlandı.

Hem özel hem devlete ait özel eğitim merkezlerine giden Toprak'ı ailesi, öğretmenlerin tavsiyesiyle sık sık doğayla buluşturdu.

Toprak'ın doğayı çok sevmesi üzerine, eşiyle sık sık dağa çıkan Serhat Erten, dağa tırmanış macerasına oğlunu da ekledi. Sırtında uyku tulumunu, çadırını taşıdığı çantasını indirip, özel aparatla oğlunu taşıyan Erten, oğluyla dağlara tırmanıyor, doğa yürüyüşleri yapıyor.

- Sırtından uyku tulumunu indirip, ciğerparesini yükledi Oğlunu bir yük değil, güç kaynağı olarak gören baba Erten, AA muhabirine, fırsat buldukça eşi ve oğluyla doğa yürüyüşüne çıktıklarını söyledi. Doğa gezintilerinin oğluna çok iyi geldiğini, yürüyüş sonrası yapılan derslerin çok faydasını gördüklerini dile getiren Erten, bu aktivitenin çocuklarının özellikle zihin yapısının gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Toprak'ın yürümekte zorluk çektiğini, sağlıklı yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini anlatan Erten, bu ameliyatı da zihin yapısı eğitimlerinin çok iyi gitmesi dolayısıyla 1-2 sene ertelediklerini kaydetti. Ameliyat olursa eğitimlere 6 ay ara verileceğini ve Toprak'ın evden çıkamayacağını aktaran Erten, bu durumun zihinsel eğitimi olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti. Doğa yürüyüşlerinde oğlunu sırtında taşıdığını dile getiren Erten, şunları söyledi:

"Toprak için özel bir çanta var, ona yerleştiriyorum ve sırtıma alıyorum. Toprak 10 yaşında, 33 kilogram civarında. Bazı yerlerde zorlanıyorum ama alıştım. Dağcı olduğum için sürekli sırtımda çanta taşıyordum, şimdi ise evladımı taşıyorum. Evlat olunca çok da zorlamıyor. Evlat olunca yük olmuyor. Ben oldum olası da ağır yükler taşıdım. Hep yanıma fazla eşyalar aldım ama evlat olunca bu gerçekten yük olmaktan çıkıyor. Onu sırtımda gezerken mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor. Dağcılıkta çantalarımızda uyku tulumu gibi çeşitli eşyalar taşıyoruz. Ben uyku tulumunu çıkardım, sevgi dolu bir çocuğumu sırtıma aldım. O açıdan mutluyuz ikimiz de." - "Engelli çocuklarınızı doğaya çıkarın" Erten, evde aparatı eline aldığını görünce oğlunun heyecanlandığını, hoplamaya, zıplamaya başladığını kaydetti. Toprak büyüdükçe mevcut aparatın yetersiz gelmeye başladığını, daha büyük bir aparat aradığını belirten Erten, "Kendim yapabilirsem yapacağım, yapamazsam yurt dışında gördüğüm 2 aparat var, oradan sipariş edeceğim." dedi.