Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Kumluca Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, seracılık programı, muhasebe ve vergi uygulamaları programı, işletme yönetimi programı ve bahçe tarımı programından mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, yaptığı konuşmada, Akdeniz Üniversitesi yönetiminin meslek yüksekokullarına verdiği önemi anlattı.

Özellikle Kumluca'nın tarım potansiyeline ve nitelikli iş gücünün önemine değinen Özen, "Genç mezunlarımızın eğitim hayatlarında edindikleri bilgileri iş hayatlarına yansıtarak başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu konuda Kumluca Meslek Yüksekokulumuzun mezunları olarak gençlerimiz çok şanslılar. Ben mezun öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoşgun da mezun olan öğrencileri kutlayarak, teorik bilgiyi kaliteli uygulamayla birleştiren eğitim anlayışıyla yetiştirilen mezunların, başta tarım ve üretim sektörleri olmak üzere Türkiye'nin çeşitli alanlarında önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını söyledi.