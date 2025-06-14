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        Kumluca Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:33
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        Kumluca Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
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        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kumluca Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, seracılık programı, muhasebe ve vergi uygulamaları programı, işletme yönetimi programı ve bahçe tarımı programından mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

        Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, yaptığı konuşmada, Akdeniz Üniversitesi yönetiminin meslek yüksekokullarına verdiği önemi anlattı.

        Özellikle Kumluca'nın tarım potansiyeline ve nitelikli iş gücünün önemine değinen Özen, "Genç mezunlarımızın eğitim hayatlarında edindikleri bilgileri iş hayatlarına yansıtarak başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu konuda Kumluca Meslek Yüksekokulumuzun mezunları olarak gençlerimiz çok şanslılar. Ben mezun öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

        Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoşgun da mezun olan öğrencileri kutlayarak, teorik bilgiyi kaliteli uygulamayla birleştiren eğitim anlayışıyla yetiştirilen mezunların, başta tarım ve üretim sektörleri olmak üzere Türkiye'nin çeşitli alanlarında önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını söyledi.

        Kumluca Meslek Yüksekokulu’nun sahip olduğu fiziki altyapı, akademik kadro ve sektörle işbirliğine dayalı uygulamalı eğitim modeli sayesinde öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına hazır hale geldiklerinin ifade eden Coşgun, "Melek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.

        Törende dönem birincisi Çimen Ekinci, mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada, Kumluca Meslek Yüksekokulu’nda edindikleri bilgi ve deneyimin kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek, tüm akademik personele ve ailelere teşekkür etti.

        Dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Dönem birincisinin mezuniyet kütüğüne isim plakasını çakmasının ardından, mezun öğrenciler birlikte kep attı.

        Kumluca Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçe protokolü, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri de katıldı.

        Tören, Grup Bergüzar konseriyle sona erdi.

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