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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı

        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabına 4. gün müsabakalarıyla devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 23:16 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:22
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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı
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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabına 4. gün müsabakalarıyla devam edildi.

        Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen organizasyon, yarın erkeklerde yarı final ve final, kadınlarda da final mücadeleleriyle sona erecek.

        Bugün oynanan müsabakalar sonucunda kadınlarda İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisi ile İsviçre'den Anouk-Zoe çifti finale yükseldi. Kadınlarda 3'üncülük maçında ise yarın İtalya'dan Scampoli-Bianchi ile Fransa'dan Vieira-Chamereau çiftleri karşı karşıya gelecek.

        Erkeklerde yarı finalde Çekyalı Perusic-Schweiner ile Brezilyalı George-Saymon, Fransız Rotar-Gauthier Rat ile Avusturalyalı Nicolaidis-Carracher çiftleri finale kalmak için karşılaşacak.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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