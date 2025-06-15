Kaş'ta kayalıklara çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.L yönetimindeki 07 BZM 566 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalık alana çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü M.L ve M.K ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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