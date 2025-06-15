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        Kaş'ta kayalıklara çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:13 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:17
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        Kaş'ta kayalıklara çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.L yönetimindeki 07 BZM 566 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalık alana çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü M.L ve M.K ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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