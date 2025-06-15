GÜNCELLEME - Alanya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Görüntüde, karşı yönlerden hızla gelen iki motosikletin çarpışması, sürücülerin savrulmaları ve yerde hareketsiz yatmaları yer alıyor.

Yaralanan diğer sürücü Karakoç ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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