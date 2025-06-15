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        GÜNCELLEME - Alanya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:12
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        GÜNCELLEME - Alanya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Hasan Yılmaz (21) yönetimindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ömer Faruk Karakoç (24) idaresindeki 72 ABE 238 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan diğer sürücü Karakoç ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazeler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, karşı yönlerden hızla gelen iki motosikletin çarpışması, sürücülerin savrulmaları ve yerde hareketsiz yatmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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