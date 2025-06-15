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        Konya'dan Antalya'ya tatile gelen lise öğrencisi denizde boğuldu

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 18:51 Güncelleme: 15.06.2025 - 18:51
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        Konya'dan Antalya'ya tatile gelen lise öğrencisi denizde boğuldu
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

        Arkadaşlarıyla Konya'nın Çumra ilçesinden Adrasan tatil bölgesine tatile gelen lise öğrencisi Berat Armağan, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevrede Armağan'ı arayan ve göremeyen arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Denize girdiği bölgede yapılan aramada bulunan genç, denizden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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