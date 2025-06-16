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        Antalya'da çalınan tekne bulundu

        Antalya'da çalınan tekne, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:39
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        Antalya'da çalınan tekne bulundu
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        Antalya'da çalınan tekne, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan 8 metrelik teknenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin çalışması sonucu, teknenin Finike Limanı yakınlarında olduğunu tespit edildi.

        Tekne, sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

        Polis, tekneyi çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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