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        Antalya Havalimanı'nda asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanında küçük alanda alçı asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığını, uçuşlarda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:23
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        Antalya Havalimanı'nda asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanında küçük alanda alçı asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığını, uçuşlarda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

        Seyitoğlu, AA muhabirine, iç hatlar terminalinde check-in işlemlerinin yapıldığı girişteki alanda alçı asma tavanın çöktüğünü söyledi.

        Çökmeyle bir kişinin omzundan hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini aktaran Seyitoğlu, "Çökme olan tarafı kapattık. Uçuşlarda, hava trafiğinde herhangi bir sorun yok." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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