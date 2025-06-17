Antalya Havalimanı'nda asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Çökmeyle bir kişinin omzundan hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini aktaran Seyitoğlu, "Çökme olan tarafı kapattık. Uçuşlarda, hava trafiğinde herhangi bir sorun yok." dedi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanında küçük alanda alçı asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığını, uçuşlarda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

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