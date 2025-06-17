Antalya'da Kumköy sahilinde deniz kaplumbağaları için temizlik yapıldı

Antalya'da "16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" dolayısıyla Kumköy sahilinde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği işbirliğiyle nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasına dikkati çekmek için program yapıldı.

Küresel iklim değişikliği krizi, çevre bilinci ve turizm sektörünün sürdürülebilirliği gibi önemli başlıklarda farkındalık yaratılması amaçlanan etkinlikte, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması için kıyı temizliği yapıldı.

Özellikle deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlardaki çöpler toplandı.

Aksu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zeynep Demirel, çevresel duyarlılığın artırılması ve doğal dengeyi tehdit eden unsurlarla mücadele edilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.