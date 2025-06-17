Alanya'da yerleşik yaşayan Rus evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 60 yaşındaki Rus uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 60 yaşındaki Rus uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Anton Titkov'dan haber alamayan arkadaşları, evine gittikleri Titkov'un kapıyı açmaması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren jandarma ekibi, Titkov'u salonda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Titkov'un cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.
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