Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Raşit Akdeniz (46) idaresindeki 07 AAK 810 plakalı otomobil, gece saatlerinde Taşağıl Mahallesi Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkisinde sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Akdeniz ile araçta bulunan Ali Uyanık'ın (70) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Raşit Akdeniz'in, akrabası olan Ali Uyanık'ı evine bırakmak üzere yola çıktığı, kazanın Uyanık'ın evine birkaç metre mesafede meydana geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı

        Benzer Haberler

        Sulama kanalına düşen cipteki sürücü ile akrabası öldü
        Sulama kanalına düşen cipteki sürücü ile akrabası öldü
        Antalya'da ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Antalya'da ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Macaristan-Gazipaşa charter uçuşları başladı
        Macaristan-Gazipaşa charter uçuşları başladı
        Yanan tekneye hortum, jet ski ve flyboard ile müdahale
        Yanan tekneye hortum, jet ski ve flyboard ile müdahale
        Antalya'da düzenlenen 41. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 20 Haziran'da...
        Antalya'da düzenlenen 41. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 20 Haziran'da...