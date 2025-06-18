Antalya erişilebilir açık alanda Türkiye birincisi oldu

Antalya, 22 erişilebilir açık alanıyla Türkiye'de bu alanda ilk sırada yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, 2016'dan bu yana yürütülen çalışmalarla kent genelinde 1451 bina, 474 açık alan ve 72 toplu taşıma aracı erişilebilirlik yönünden denetlendi.

Denetimler sonucunda 94 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Bu yıl gerçekleştirilen denetimlerde ise erişilebilirlik kriterlerini sağlayan 12 bina ve açık alan belge almaya hak kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, Kepez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kepez Karşıyaka Anaokulu, Özel Öz İlgi Yaşam Pınarı Yatılı Bakım Merkezi, Özel Tutku Yatılı Bakım Merkezi, Özel Nanodent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Etiler Mahallesi Parkı, Amasyalı Strabon Parkı, Mollayusuf Parkı ve Ayderesi Parkı "Erişilebilirlik Belgesi" alan yerler oldu.

Antalya, bugüne kadar aldığı 22 erişilebilir açık alan belgesiyle Türkiye genelinde bu alanda en fazla belgeye sahip il konumuna geldi.