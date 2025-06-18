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        Moğolistan'dan gelen heyet, Antalya'da sanayicilerle bir araya geldi

        Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), dış ticaret köprülerini genişletme hedefi doğrultusunda yürüttüğü Alım Heyeti Programları kapsamında Moğolistan'dan gelen 25 kişilik heyet kentte temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:08
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        Moğolistan'dan gelen heyet, Antalya'da sanayicilerle bir araya geldi
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        Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), dış ticaret köprülerini genişletme hedefi doğrultusunda yürüttüğü Alım Heyeti Programları kapsamında Moğolistan'dan gelen 25 kişilik heyet kentte temaslarda bulundu.

        OSB'den yapılan açıklamaya göre, ilk etabı aralık ayında 20 kişilik kadın iş insanı grubunun katılımıyla düzenlenen Antalya OSB-Moğolistan Alım Heyeti Programı'nın ikinci etabı tamamlandı.

        Bu kapsamda, Moğolistan'ın 11 farklı ilinden gelen belediye başkanları ve iş insanlarından oluşan 25 kişilik heyet, Antalya OSB'de Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ağırlandı.

        Heyet başkanı ve Gobi-Altay Eyaleti Valisi Bat Erdene Davaasambuu, yaptığı konuşmada, Moğolistan Hükümeti tarafından işlenmiş et ürünleri için planlanan paketleme tesisi yatırımlarında devlet teşviki sağlandığını belirtti.

        Antalya OSB'nin sanayi altyapısını iyi bulduğunu ifade eden Davaasambuu, "Antalya OSB'nin gıda üretimindeki uzmanlığı, bizim için değerli bir işbirliği fırsatı sunuyor. İşlenmiş et ürünlerinde hem kaliteye hem de sürdürülebilir tedarik zincirlerine önem veriyoruz. Türkiye ile uzun vadeli ortaklıklar kurmak istiyoruz." dedi.

        Antalya OSB Başkanı Gönen ise gıda sektörünün Moğolistan ile karşılıklı işbirliğini derinleştirebilecek önemli bir alan olduğunu söyledi.

        Kentteki firmaların üretim kalitesi ve ihracat kapasitesinin uluslararası ortaklıklar için güçlü bir zemin sunduğunu vurgulayan Gönen, "Moğolistan heyetinin ilgisi ve işbirliğine açık tutumu bizleri memnun etti." dedi.

        Antalya OSB olarak ticaret diplomasisine katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Gönen, program süresince verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini, bu temasların hem bölge hem de Moğolistan açısından somut ve kalıcı işbirliklerine dönüşeceğine inandıklarını kaydetti.

        Toplantının ardından heyet, OSB bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli gıda firmalarını ziyaret etti.

        İşlenmiş et ve gıda üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı bulan heyet üyeleri, üretim standartları ve ihracat potansiyeli hakkında doğrudan bilgi edindi.

        Görüşmeler sırasında taraflar, iki ülke arasında özellikle gıda sektörü özelinde kurulabilecek stratejik işbirliklerini tüm detaylarıyla ele aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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