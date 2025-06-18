Moğolistan'dan gelen heyet, Antalya'da sanayicilerle bir araya geldi

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), dış ticaret köprülerini genişletme hedefi doğrultusunda yürüttüğü Alım Heyeti Programları kapsamında Moğolistan'dan gelen 25 kişilik heyet kentte temaslarda bulundu.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, ilk etabı aralık ayında 20 kişilik kadın iş insanı grubunun katılımıyla düzenlenen Antalya OSB-Moğolistan Alım Heyeti Programı'nın ikinci etabı tamamlandı.

Bu kapsamda, Moğolistan'ın 11 farklı ilinden gelen belediye başkanları ve iş insanlarından oluşan 25 kişilik heyet, Antalya OSB'de Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ağırlandı.

Heyet başkanı ve Gobi-Altay Eyaleti Valisi Bat Erdene Davaasambuu, yaptığı konuşmada, Moğolistan Hükümeti tarafından işlenmiş et ürünleri için planlanan paketleme tesisi yatırımlarında devlet teşviki sağlandığını belirtti.

Antalya OSB'nin sanayi altyapısını iyi bulduğunu ifade eden Davaasambuu, "Antalya OSB'nin gıda üretimindeki uzmanlığı, bizim için değerli bir işbirliği fırsatı sunuyor. İşlenmiş et ürünlerinde hem kaliteye hem de sürdürülebilir tedarik zincirlerine önem veriyoruz. Türkiye ile uzun vadeli ortaklıklar kurmak istiyoruz." dedi.