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        Antalya'da teknede çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kemer ilçesinde teknede çıkan yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine jet ski ve flyboard kullanıcıları da denizden su püskürterek yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:56
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        Antalya'da teknede çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde teknede çıkan yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine jet ski ve flyboard kullanıcıları da denizden su püskürterek yardım etti.

        Ayışığı Koyu'ndaki bir teknede dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken su sporları tesisinde çalışanlar jet ski ve flyboard ile tekneye su püskürterek yangına ilk müdahalede bulundu.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle diğer teknelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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