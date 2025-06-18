Antalya'da "Topraktan Hikayeler" sergisi ziyarete açıldı

Antalya'da toprağın sanata dönüştüğü 114 eserin yer aldığı "Topraktan Hikayeler" isimli seramik sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Candan Çelikpençe Gündüz'ün üstlendiği seramik sergisinde, elle şekillendirme, sgraffito gibi farklı seramik tekniklerinin kullanıldığı, metal çivi ve makrome gibi materyallerle yapılan özgün birleşimlerin yer aldığı 114 eser beğeniye sunuldu.

Kepez Belediye Başkan Vekili Adnan Kabaağaç, serginin açılışındaki konuşmasında, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanan bir anlayışla, toprağa emek veren ve ona ruh katan tüm sanatçılara teşekkür etti.

Kabaağaç, serginin emeğin ve estetiğin buluştuğu çok özel bir eserler bütünü olduğunu vurguladı.

Küratör Gündüz ise serginin, Candan Sanat Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluştuğunu ifade etti.