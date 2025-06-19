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        Serik'te yaşayan yatalak kadın akülü engelli aracına kavuşmak istiyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan yatalak 55 yaşındaki Şengül Can, dışarı çıkabilmek için akülü engelli aracına kavuşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:12
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        Serik'te yaşayan yatalak kadın akülü engelli aracına kavuşmak istiyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan yatalak 55 yaşındaki Şengül Can, dışarı çıkabilmek için akülü engelli aracına kavuşmak istiyor.

        Gebiz Mahallesi Sazak mevkisinde yaşayan Can, 12 yaşında geçirdiği bir hastalık sonrası yatağa bağımlı hale geldi.

        O günden bu yana hayatını evde, kısıtlı imkanlarla sürdüren Can, yıllardır başkasının yardımı olmadan dışarıya adım atamadı.

        Can, kendi başına hareket edebileceği hayatını kolaylaştıracak akülü engelli aracı için hayırseverlerin desteğini istiyor.

        Yatalak kadın Can, ağustosta Antalya'nın Elmalı ilçesinde yeğeninin düğüne katılmayı çok istediğini bunun için de akülü engelli aracına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

        Kimseye muhtaç olmadan, evinin önünde gezinebilmek istediğini anlatan Can, bu konuda yetkililerden yardım istediğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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