Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Okurcalar Mahallesi'ndeki otellere yakın bir bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
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