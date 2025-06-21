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        Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:36
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        Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Okurcalar Mahallesi'ndeki otellere yakın bir bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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