Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı

Temizlik çalışması başlatan ekipler, Kuzeyyaka Mahallesi'nde 62 yaşındaki F.K'ya ait evden 4 kamyon, Gündoğdu Mahallesi'nde 79 yaşındaki İ.I'nın evinden 4 kamyon olmak üzere 8 kamyon çöp çıkardı. Evler çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na, Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerinde iki ayrı daireden kötü kokuların geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

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