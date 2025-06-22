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        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:04 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:04
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        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı.

        Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na, Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerinde iki ayrı daireden kötü kokuların geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

        Kuruldan çöplerin bulunduğu dairelerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Temizlik çalışması başlatan ekipler, Kuzeyyaka Mahallesi'nde 62 yaşındaki F.K'ya ait evden 4 kamyon, Gündoğdu Mahallesi'nde 79 yaşındaki İ.I'nın evinden 4 kamyon olmak üzere 8 kamyon çöp çıkardı. Evler çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

        Evlerden çıkartılan atıklar ise şehir çöplüğüne taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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