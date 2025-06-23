Serik'te hayvanseverler sürücüleri "kedi çıkabilir" yazısıyla uyardı

Hayvanseverlerin, yazılar ile sürücülerin daha dikkatli olmasını amaçladığı belirtildi.

Sanayi Kavşağı'ndan Boğazkent Mahallesi'ne kadar yol güzergahındaki uyarı levhalarına hayvanseverler tarafından "Kedi çıkabilir. Yavaş gidiniz" yazılı kağıtlar yapıştırıldı.

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