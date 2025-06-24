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        Antalya Körfezi'ndeki Kızıldeniz göçmeni balıklar su altından görüntülendi

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Körfezi'nde Kızıldeniz göçmeni türlerin yoğunluğu su altından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:06
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        Antalya Körfezi'ndeki Kızıldeniz göçmeni balıklar su altından görüntülendi
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Körfezi'nde Kızıldeniz göçmeni türlerin yoğunluğu su altından görüntülendi.

        Süveyş Kanalı'nda yapılan çalışmalar, iklim krizi, deniz suyu sıcaklıklarındaki değişim gibi nedenlerle Türkiye kıyılarında görülen istilacı Kızıldeniz göçmeni türlerin sayısı her geçen gün artıyor.

        Antalya Körfezi'ndeki balon, aslan, naylon, üçgen, halk arasında "gırt gırt" olarak bilinen "pomadasys stridensin" balıkları ile uzun dikenli deniz kestaneleri, en fazla yayılım gösteren Kızıldeniz göçmeni türler arasında yer alıyor.

        Konyaaltı Plajı açıklarında araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve AA foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş, Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımını görüntüledi.

        Görüntülerde, yerli balık türlerine göre istilacı balık türlerinin popülasyonunun yoğun olduğu görüldü.

        - "Kızıldeniz'den Akdeniz'e türlerin geçişi devam ediyor"

        Gökoğlu, AA muhabirine, dalışta gördükleri balıkların neredeyse tamamının Kızıldeniz göçmeni tür olduğunu söyledi.

        Kıyılarda Kızıldeniz göçmeni balıkların oldukça yoğunlaştığına dikkati çeken Gökoğlu, "Geçen günlerde 'mandagöz' balığının da Antalya Körfezi'ne geldiğini tespit etmiştik. Antalya Körfezi'nde Kızıldeniz orijinli tür sayısı 71'e yükseldi. Dalışımızda istilacı balıkların yanı sıra deniz kestaneleri, istiridye ve midyeleri de görüntüledik. Bunlar da Kızıldeniz göçmeni türler. Balon, aslan, üçgen ve naylon balıklarının da aşırı derecede kıyılarda çoğaldığını gördük." dedi.

        Kızıldeniz göçmeni türlerin dalgıçların etrafında gezindiğini belirten Gökoğlu, balıkların çok meraklı olduğunu, Kızıldeniz göçmeni balıkların en güzel yanının ise su altında güzel görüntü oluşturmaları olduğunu kaydetti.

        Gökoğlu, bu balıkların bazılarının ekonomik değerleri olduğunu, aslan balığının etinin lezzetli olduğunu dile getirdi.

        Balon balığı sorununun kıyılarda devam ettiğine vurgu yapan Gökoğlu, "Zehirli balık türü olan balon balığı dişleriyle tenekeyi bile kesebiliyor. Balıkçıların ağlarına, avcılık araçlarına zarar veriyor." diye konuştu.

        Prof. Dr. Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e türlerin geçişinin devam ettiğini, Akdeniz'in her geçen gün tropikalleştiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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