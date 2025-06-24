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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:09
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, piyasaya sahte para sürecekleri tespit edilip yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan, 16 olayda, 26 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, 209 sahte para, 111 bin 798 şişe kaçak içki, 8 bin 332 paket kaçak sigara, 6 bin 155 adet kaçak tıbbi malzeme, 3 bin 573 adet kaçak emtia, 658 kaçak elektronik sigara, 47 kilogram kaçak tütün, 21 litre kaçak içki ile 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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