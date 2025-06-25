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        Finike Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

        Finike Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:18
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        Finike Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı
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        Finike Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı kazandı.

        Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi'nden İlkay Zengin ve beraberindeki ekip tarafından "Anne Dostu Hastane" belgesi Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt'a takdim edildi.

        Başhekim Kurt, başarılı çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, annelerin güvenli ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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