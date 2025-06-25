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        Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile kulübün yollarının ayrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:01
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        Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile kulübün yollarının ayrıldığını bildirdi.

        Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belözoğlu ile karşılıklı konuşarak anlaştıklarını söyledi.

        Belözoğlu'nun kendilerinden müsaade istediğini belirten Boztepe, "Konuşarak, anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Süreçle alakalı birkaç gün içinde yeni hoca arayışlarımızı planlıyoruz." dedi.

        - Belözoğlu da sosyal medyadan açıklama yaptı

        Emre Belözoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'ya geldiği günden itibaren gösterilen sevginin, ilgi ve alakanın kendisinde çok özel bir yeri olacağını belirtti.

        Görev süresi boyunca imkanları sonuna kadar zorlayarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Belözoğlu, şunları kaydetti:

        "İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum. Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum."

        Belözoğlu, her türlü zorluğa rağmen destek olan, fedakarca çalışan tesis personeline, tüm teknik ekibe ve Antalyaspor kaptanı Veysel Sarı başta olmak üzere tüm oyunculara, kendilerine inanan başkan Sinan Boztepe'ye ve yöneticilere, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, teveccühünü esirgemeyen Antalyaspor camiası ve taraftarına teşekkür etti.

        Artık önemli olanın Antalya şehrinin bir ve beraber olarak tüm yapısı, dinamikleri ile harekete geçmesi olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum. Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başında 20 resmi maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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