Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Turunçova Mahallesindeki seralar ve yerleşim yeri yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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